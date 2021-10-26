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Происшествия26 октября 2021 11:18

15-летний подросток напал на двух полицейских в Нижнем Новгороде

Парень ударил одного и покусал другого стража порядка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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15-летний подросток напал на двух полицейских в Нижнем Новгороде.

15-летний подросток напал на двух полицейских в Нижнем Новгороде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде на 15-летнего подростка завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Юноша напал на двух задержавших его полицейских, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 24 октября в Автозаводском районе. 15-летнего подростка и его подельника задержали по подозрению в совершении грабежа ювелирных украшений. Во время, когда его доставляли к следователю для дачи показаний, парень оказал сопротивление правоохранителям.

- Подросток ударил одного из них и укусил другого, после чего попытался скрыться. Его противоправные действия были пресечены полицейскими. Несовершеннолетний подозреваемый задержан следователями СК, - рассказали в ведомстве.

Теперь юноше предъявят обвинение сразу по двум статьям – грабеж и применение насилия в отношении полицейских.