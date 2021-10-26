Серия квестов пройдет в нижегородских парках для в ноябре

Серия квестов пройдет в ноябре в парках для их популяризации и привлечения посетителей к изучению пространств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, квесты пройдут с 1 по 28 ноября в парках Станкозавода, «Дубки», «Светлоярский», им. Я.М. Свердлова. Стать участником игра сможет любой желающий. Принцип квеста заключается в следующем: нужно отыскать минимум 7 из 10 QR-кодов, расположенных на территории парка, выполнить задания и отправить данные организаторам. Задания находятся на объектах инфраструктуры с порядковыми номерами согласно графику проведения квеста.

После выполнения заданий участники должны опубликовать пост в социальной сети с хэштегом «#PROпарки», чтобы получить приз.

Квест пройдет:

- в парке Станкозавода с 1 по 7 ноября;

- в парке «Дубки» с 8 по 14 ноября;

- в парке «Светлоярский» с 15 по 21 ноября;

- в парке им. Я.М. Свердлова с 22 по 28 ноября.

Результаты выполненных заданий также необходимо отправить на почту: barykin@parkinnov.ru, указав ФИО, возраст, телефон для связи, с 1 по 28 ноября.

Результаты квеста будут размещены в группе сообщества Дирекции ВКонтакте и Инстаграм.