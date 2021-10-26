Экскурсии в самый старый деревянный дом организуют в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Экскурсии в самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода организуют после стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Деревянный дом первой четверти XIX века расположен по адресу: Ульянова, 8. Здание одно из немногих сохранившихся до наших дней.

- Здесь есть подлинные конструкции деревянных стен и старинная деревянная обшивка фасадов. Отрадно, что после проведения реставрационных работ удалось воссоздать исторический дух, - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

Сегодня реставрацию дома уже полностью завершили как снаружи, так и внутри: выполнили работы по устройству новой крыши с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII – начала XIX веков, укрепили кирпичные стены цокольного этажа, заменили сгнившие бревна. Также провели противогрибковую обработку, восстановили исторический декор, при этом сохранили две старинные печи и подлинные старинные дощатые полы в парадной части дома.

- Дом перенес три пожара, текла крыша, его состояние было плачевным. Реставрационные работы заняли около двух лет. Старались не спешить, сделать качественно, - рассказал владелец строения Павел Солодкий.

Белым цветом на фасадах выделели элементы архитектурного декора - наличники, венчающий карниз, пилястры, накладной угловой руст, профилированные пояса. В настоящее время в здании размещены офисы.