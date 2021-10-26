В продукции нижегородского мясокомбината выявили АЧС

Вспышка Африканской чумы свиней выявили на предприятии по переработке мяса в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Генетический материал ДНК вируса АЧС обнаружили при проведении лабораторных исследований мясных голубцов 22 октября 2021 года. Продукцию «Мясные голубцы классические замороженные» произвела ООО «Сосновские колбасы».

25 октября на заседании комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей приняли решение о проведении комплекса мер по недопущению распространения вируса через мясную продукцию.

Специальная комиссия проводит расследование данной вспышки.

Напомним, что в сентябре завели административное дело на владелицу свиней из-за вспышки АЧС в Кстове. Специалисты выявили, что женщина осознанно пренебрегла ветеринарными нормами.