Подозреваемый в педофилии нижегородский воспитатель дал признательные показания

36-летний Андрей Ф. работал в детсаду девять лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде воспитатель детского сада, подозреваемый в педофилии, признал свою вину. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

По информации ведомства, в настоящее время есть информация о трех эпизодах растления малолетних детей, причем объектом домогательств становились исключительно мальчики, которых воспитатель трогал под одеялом во время тихого часа.

36-летний Адрей Ф. работает в сфере образования 14 лет, а в детском саду №298 Приокского района – последние девять лет. Большинство родителей были им довольны, многие хотели, чтобы ребенок попал именно к нему, пока не вскрылась ужасная правда. К слову, пострадавших может быть гораздо больше - об этом говорят родители, которые водят своих детей к нему в группу.

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Попасть в группу к этому «усатому няню» хотели многие, кто-то целенаправленно выбирал садик, чтобы дети ходили именно к Андрею Сергеевичу. Дескать, очень уж он хороший педагог и любит детей. Последнее, как выяснилось, переросло в патологию.

Родители той группы, которой занимался Андрей в последнее время, сообщили «КП – Нижний Новгород», что мужчина живет с мамой, не женат и, скорее всего, даже не имел отношений с девушками (подробности).