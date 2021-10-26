Отопление и свет отключат в Нижегородском и Канавинском районах 26 октября

Электроэнергию и отопление частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 26 октября. Отключения пройдут по 11 адресам в Канавинском и Нижегородском районах, сообщается на сайте ГО и ЧС города.

Так, в частности, без света останутся жители домов №№ 3,4,5,7,9 по улице Володарского. Здесь не будет электричества с 14 до 17 часов.

Жителям шести домов по улице Акимова придется провести несколько часов без центрального отопления. Его отключат в домах №№ 44,16,18,15,17,19 с 10 до 16 часов.

В это время запланировано проведение работ на объектах ЖКХ.