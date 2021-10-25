Только продуктовые магазины и аптеки будут работать в ТЦ Нижнего Новгорода до 7 ноября

В торговых центрах Нижнего Новгорода в ближайшие две недели будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Об этом, отвечая на вопросы нижегородцев на своей странице в Instagram, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Так, десятки нижегородце поинтересовались смогут ли они сходить за покупками в ТЦ, так как скоро придут холодные времена и, например, детей нужно будет одевать.
- На время выходных дней — закрыты. Потом — по кодам и мультипасам. Там работать будут только продовольственные и аптеки, - подчеркнул глава региона.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Ранее "Комсомолка" рассказывала, что закрыто и что будет работать в эти дни.
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