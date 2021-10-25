В Заксобрание внесен проект бюджета Нижегородской области на 2022 год

В Законодательное собрание Нижегородской области внесен проект регионального бюджета 2022 и планового периода 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документы будут рассмотрены депутатами регионального парламента в течение 60 дней с момента их получения.

Известно, что областной бюджет на 2022 год должен составить 219,8 миллиардов рублей, на 2023 год – 225,7 миллиардов рублей, а на 2024 год – 234 миллиарда рублей.

- В проекте предусмотрены безвозмездные поступления в сумме 42,4 миллиарда рублей, в том числе 39,4 миллиардов рублей – из федерального бюджета, - говорится в сообщении. - Бюджеты 2023-го и 2024 года спрогнозированы с профицитом и сохранят социальную направленность.

Также отмечается, что к настоящему моменту еще часть федеральных средств будет распределена по регионам ко второму чтению бюджета РФ.

Расходы областного бюджета в 2022 году запланированы в размере 223,16 миллиардов рублей. Данная цифра на 2,8% выше уровня расходов первоначального бюджета-2021.

Известно, что 3,4 миллиарда рублей заложены в бюджет за счет инфраструктурного кредита и пойдут на продления метро до станции «Сенная», строительство сетей водоотведения и водоснабжения в Ольгине и Новинках, реконструкцию инженерной инфраструктуры в Почаинском овраге.

- Расходы на социальную сферу в бюджете-2022 составляют около 70%. Формирование расходов областного бюджета на 2022 год, - помянул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В 2022 году расходы на реализацию госпрограмм составят 210,05 миллиардов рублей (94,1% от общего объема расходов).

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