Граффити с кошачьей мордой появится на одном из домов в Нижнем Новгороде

Граффити на улице Культуры. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Изображение кота разместят на торце многоквартирного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает районная администрация.

Граффити с кошачьей мордочкой украсит стену дома № 99 по улице Культуры. На одном из фасадов этого дома уже красуется лев, созданный уличными художниками. Работы по созданию нового граффити тоже уже близятся к завершению.

- Граффити на домах № 95, 97, 99, 101 на ул. Культуры с изображением животных появились в 2013 году и пришлись по душе жителям. Теперь анималистичный ряд на улице Культуры дополнит и рисунок кота, - подчеркнули в районной администрации.

Кстати, новое граффити появилось по инициативе местных жителей, которые сделали соответствующее предложение на конкурсе «Моя инициатива». Эта идея набрала достаточно голосов для реализации, и теперь посетителей улицы будут пристально разглядывать зеленые кошачьи глаза, каждое из которых размером с окно квартиры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилось граффити с розовыми очками.