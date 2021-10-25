Подрядчик взыскал 96 млн рублей за строительство COVID-госпиталя в Нижнем Новгороде

Подрядная организация, занимавшаяся строительством COVID-госпиталя на базе инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде, взыскала 96 миллионов рублей с ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Решение вынесли в Арбитражном суде Нижегородской области, материалы дела можно посмотреть в банке решений ведомства.

Оказалось, что подрядчику не выплатили дополнительные средства, потраченные на строительно-монтажные работы на системе вентиляции и кондиционирования, системе электроснабжения и наружных сетях.

Тем временем заказчик объяснил, что не отрицал выполнение дополнительных работ на объекте, но посчитал, что оплачены они быть не могут, так как не были прописаны в заключенном контракте, да и вообще финансирование на эти цели отсутствует.

Подрядчик же рассказал, что контракт заключался в условиях пика заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области, в связи с чем для выполнения работ по строительству были установлены сжатые сроки. За 45 дней рабочие должны были построить новый COVID-госпиталь, потому что он мог повысить качество лечения коронавирусной инфекции в регионе.

Так, проектная документация разрабатывалась и проходила экспертизу фактически одновременно со строительством объекта. Такой бешенный темп и стал причиной, почему подрядчик не смог учесть все работы, необходимые для завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.

По этому делу судом было вынесено решение, согласно которому дополнительные работы в размере 96 миллионов 336 тысяч рублей подлежат оплате.

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