ВТБ: треть российских семей к 2025 г. улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

Число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, вырастет с нынешних 20 до 33% на горизонте 2025 года. Значительную роль в этом сыграют реализация государственных и региональных программ, общая цифровизация ипотеки и точечная поддержка льготных категорий населения. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе РФ в понедельник заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

С 2008 года в нашей стране, согласно данным ЦБ РФ, было выдано больше 12 млн ипотечных кредитов. Таким образом, свои жилищные условия за это время смогли улучшить около 20% российских семей – с учетом рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств. В целом сегодня около 18% населения трудоспособного возраста имеют активные или погашенные ипотечные займы.

При этом почти 50% жилищных кредитов было выдано с 2018 года, что стало результатом снижения общего уровня ставок и реализации многочисленных социальных программ. Аналитики Группы ВТБ прогнозируют, что ипотечный рынок в России в 2020-2021 гг. вырастет примерно на 40% по числу выданных кредитов относительно 2019 г. Дальнейшая динамика может быть более сбалансированной, но число совершенных сделок в любом случае может вырасти с нынешних 1,8 млн до 2,6 млн в 2025 г. Всего в период с 2022 по 2025 гг. взять ипотеку для покупки нового жилья смогут около 8 млн россиян.

«При сохранении высоких темпов роста рынка мы ожидаем, что к 2025 г. каждая третья российская семья воспользуется ипотекой для переезда в новую квартиру или дом. Рынок жилищных кредитов сохраняет огромный потенциал, при этом риски в целом по системе не превышают и 1%, особенно за счет «мягких» условий по кредитам государственных программ и грамотной риск-политике крупнейших игроков. На наш взгляд, ипотека сейчас не только не угрожает общей стабильности розничного рынка, но и является его базисом. Нам нужно продолжить развитие жилищных кредитов с помощью более глубокой интеграции адресных региональных программ, цифровизации ипотечных продуктов и сервисов и создания приемлемых условий оформления кредитов для льготных категорий населения. У нас есть желание и возможности устанавливать для них минимальные ставки в рамках отдельных предложений – важно, чтобы эта инициатива была поддержана рынком», – отметил Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей.

Как отмечают аналитики ВТБ, в 2021 году отношение ипотечного портфеля к ВВП достигло в России 10%. В сравнении с другими странами у отечественного рынка сохраняются большие перспективы роста: в Германии и Франции данное соотношение находится на уровне около 43-44%, в США - 56%, Швеции - 88%. В России, даже с ожидающимися ускоренными темпами роста ипотечного рынка, отношение ипотеки к ВВП вырастет к 2025 году лишь до 11-12%, поэтому потенциала роста хватит еще на многие годы.