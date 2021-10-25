Очередной самострой обнаружили в исторической части Нижнего Новгорода

Ещё один самострой на Пискунова, 30. Фото: градозащитница Анна Давыдова

Ещё один самострой обнаружили в центральной части Нижнего Новгорода. Он находится на улице Пискунова и возводится на месте объекта культурного наследия. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в Facebook.

- Тема незаконной застройки исторических кварталов непонятными строениями получает дальнейшее продолжение. У строения на Минина, 14/44 обнаружился "брат-близнец" на Пискунова, 30 , впритык к памятнику архитектуры, часть которого была просто снесена! – написала нижегородка.

Речь идет о ОКН регионального наследия – «Жилой Дом» и «Городская Усадьба. Флигель». Как сообщает градозащитница, бригада рабочих снесла историческое здание до фундамента, вырыла котлован и построила новый двухэтажный объект недвижимости.

В настоящее время в самострое ведется отделка внутренних помещений, хотя ранее решением суда собственнику поручили снести данное строение до марта 2022 года.

- Несмотря на то, что есть решения судов, они продолжают строить! – подытоживает Анна Давыдова.

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