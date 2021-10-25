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Общество25 октября 2021 16:35

«ТНС-Энерго НН» приостановило очное обслуживание клиентов до 8 ноября

Документы и обращения можно отправить в электронном виде
Мария СОРОКИНА
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Центры обслуживания клиентов «ТНС-Энерго НН» приостановили опцию очного обслуживания клиентов в период с 25 октября по 7 ноября включительно. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Эти две недели в связи с напряженной обстановкой по коронавирусу объявлены нерабочими. Но уже с 8 октября очный формат будет возобновлен по предварительной записи по телефону: 8 (831) 233-09-70 (в будни с 9:00 до 19:00). Поэтому же номеру можно задать интересующие вопросы. Оставить обращение и отправить копии документов можно на сайте компании в разделе «Написать обращение как частный клиент».

Информация об изменениях в работе клиентских центров также размещена на сайте «ТНС-Энерго НН».

Ранее мы публиковали список организаций, которые продолжают работать в нерабочие дни.