«ТНС-Энерго НН» приостановило очное обслуживание клиентов до 8 ноября

Центры обслуживания клиентов «ТНС-Энерго НН» приостановили опцию очного обслуживания клиентов в период с 25 октября по 7 ноября включительно. Соответствующая информация размещена на сайте компании.

Эти две недели в связи с напряженной обстановкой по коронавирусу объявлены нерабочими. Но уже с 8 октября очный формат будет возобновлен по предварительной записи по телефону: 8 (831) 233-09-70 (в будни с 9:00 до 19:00). Поэтому же номеру можно задать интересующие вопросы. Оставить обращение и отправить копии документов можно на сайте компании в разделе «Написать обращение как частный клиент».

Информация об изменениях в работе клиентских центров также размещена на сайте «ТНС-Энерго НН».

Ранее мы публиковали список организаций, которые продолжают работать в нерабочие дни.