Ремонт улицы Минина завершили в Нижнем Новгороде

На улице Минина в Нижнем Новгороде завершился ремонт. В историческом центре города отремонтировали дорогу и заезды во дворы, установили новое уличное освещение и обновили фасады зданий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Улица Минина - еще один сложный объект, как и улица Варварская, где было огромное количество коммуникаций и колодцев, уличное освещение висело на растяжках, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Теперь в городе стало на одну благоустроенную улицу больше, так в центре в единой концепции выдержана территория протяженностью 2,5 километра. Так, по проекту, на улице Минина также появились новые тротуары, выложенные плиткой контрастных цветов, чтобы акцентировать внимание на исторических зданиях.

- Также на улице в рамках проекта "Чистое небо" были проведены работы по переносу проводов под землю, - утончил глава Нижнего Новгорода.

Известно, что сейчас рабочие устраняют мелкие недоделки. Кстати, срок сдачи благоустраиваемой территории сдвигался из-за того, что в одном месте проводились разные виды работ, выполняемые несколькими организациями.

- Сейчас все работы выполнены с применением самых передовых технологий по европейским стандартам, - подчеркнул президент подрядной организации ООО «Русский бизнес-концерн Рубикон» Эдмон Егизарян.

Нижегородцы ремонт на улице Минина уже оценили и остались довольны.

- Гуляем здесь с коляской – очень удобно – хотя раньше проходили улицу в обход из-за отсутствия ровного покрытия и плавных съездов. Ожидание стоило того! – рассказали супруги Чижовы.

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