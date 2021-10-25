Ремонт улицы Минина завершили в Нижнем Новгороде

На улице Минина в Нижнем Новгороде завершился ремонт. В историческом центре города отремонтировали дорогу и заезды во дворы, установили новое уличное освещение и обновили фасады зданий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Улица Минина - еще один сложный объект, как и улица Варварская, где было огромное количество коммуникаций и колодцев, уличное освещение висело на растяжках, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.
Теперь в городе стало на одну благоустроенную улицу больше, так в центре в единой концепции выдержана территория протяженностью 2,5 километра. Так, по проекту, на улице Минина также появились новые тротуары, выложенные плиткой контрастных цветов, чтобы акцентировать внимание на исторических зданиях.
- Также на улице в рамках проекта "Чистое небо" были проведены работы по переносу проводов под землю, - утончил глава Нижнего Новгорода.
Известно, что сейчас рабочие устраняют мелкие недоделки. Кстати, срок сдачи благоустраиваемой территории сдвигался из-за того, что в одном месте проводились разные виды работ, выполняемые несколькими организациями.
- Сейчас все работы выполнены с применением самых передовых технологий по европейским стандартам, - подчеркнул президент подрядной организации ООО «Русский бизнес-концерн Рубикон» Эдмон Егизарян.
Нижегородцы ремонт на улице Минина уже оценили и остались довольны.
- Гуляем здесь с коляской – очень удобно – хотя раньше проходили улицу в обход из-за отсутствия ровного покрытия и плавных съездов. Ожидание стоило того! – рассказали супруги Чижовы.
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