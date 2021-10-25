Перекресток улиц Ванеева и Сусловой отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году

Перекресток улиц Ванеева и Надежды Сусловой капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году. Работы на участке дороги на одной из самых загруженных улиц в нагорной части города проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время проектная документация по ремонту этого перекрестка уже получила положительное заключение госэкспертизы. Тем временем перечень дорог, которые также требуется отремонтировать в следующем году, пока продолжает формироваться.

- Он пока неокончательный и будет расширяться за счет различных проектов и источников финансирования, - объяснил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, что до конца 2021 года обещали восстановить до нормативного состояния и дороги в Новинках. Для ремонта дорожного покрытия использовали асфальт с проспекта Гагарина, который снимали в рамках ремонтных работ.

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