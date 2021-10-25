Нижегородский Минздрав ответил на слухи о нарушении половой функции после вакцинации от коронавируса

Житель города Дзержинск Нижегородской области пожаловался на нарушение эрекции после вакцинации от COVID-19. Пост соответствующего содержания размещен на странице «Плохие Новости Дзержинск» в соцсетях.

Автор записи поинтересовался, есть ли такая проблема у других вакцинированных мужчин, и создал опрос на соответствующую тему. В анкетировании приняли участие 418 человек. 27 участников сообщили о похожей проблеме, столько же отметили, что стало только лучше, а за вариант «без изменений» проголосовали 53 человека. Остальные признались, что не делали прививку, еще некоторые пользователи соцсетей воспользовались кнопкой «Я девушка», чтобы узнать результаты.

В региональном Минздраве ответили, что вопросы по побочным эффектам следует адресовать производителям вакцины.

- У них должны быть данные клинических испытаний, смогут назвать процент встречаемости таких нарушений, - рассказали в Министерстве. По существу проблемы мужчине настоятельно рекомендовали обратиться в медицинскую организацию и пройти обследование.