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Общество25 октября 2021 14:00

«Перепись необходима для улучшения качества жизни населения», - Андрей Тарасов

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области принял участие в переписи населения
Источник:kp.ru
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«Я считаю важным и нужным принять участие в Общероссийской переписи, поэтому сам уже сделал это на сайте Госуслуг.

Чтобы правильно строить нашу будущую жизнь, планировать экономику, социальные расходы и развитие страны в целом, необходимо четко знать, сколько граждан проживает в нашей стране, какие условия проживания у людей, какие возрастные характеристики превалируют. Мы должны понимать, сколько в нашей стране людей старшего поколения, какие проблемы их волнуют. Перепись необходима для того, чтобы наше правительство могло правильно и четко планировать показатели, которых необходимо достигнуть для улучшения качества жизни населения в стране, в том числе в Нижегородской области», - подчеркнул Андрей Тарасов.

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