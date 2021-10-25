В 19 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 19 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Известно, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 186 468 человек, из них 74 329 человек проживают в Нижнем Новгороде, 112 139 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Самыми зараженными территориями в регионе по-прежнему остаются Дзержинск (15 745 человек) и Бор (9 299 человек). Следом идёт Городецкий район (5 622 человека) и Балахнинский район (5 328 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 17 875
Ленинский – 11 236
Советский – 10 002
Московский – 8 378
Сормовский – 8 139
Канавинский – 8 042
Нижегородский – 5 338
Приокский – 5 319
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