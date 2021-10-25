Ещё 769 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 25 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 769 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 186 468 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, только за последние сутки в регионе выписано 523 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 167 835 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 486 человек, ещё сорок два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- На сегодняшнее утро всего привит 1 162 241 нижегородец, из них второй компонент получили 1 061 797 человек, - такую информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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