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Общество25 октября 2021 13:34

Ещё 769 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число зараженных в регионе перевалило за отметку в 186 тысяч человек
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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По данным на 25 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 769 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 186 468 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, только за последние сутки в регионе выписано 523 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 167 835 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 486 человек, ещё сорок два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- На сегодняшнее утро всего привит 1 162 241 нижегородец, из них второй компонент получили 1 061 797 человек, - такую информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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