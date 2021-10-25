Форум PRO Знание прошел в Нижнем Новгороде

Форум PRO Знание, посвященный различным аспектам развития науки и технологий, состоялся 23 октября в Приволжском федеральном округе. Форум прошел в рамках проекта «Умный Маршрут» Российского общества «Знание». Партнером мероприятия стал Мининский университет, а местом проведения - «Точка кипения Мининского» в Нижнем Новгороде. Сессии форума были посвящены квантовым технологиям, водородной энергетике, биохакингу и использованию искусственного интеллекта в креативных индустриях. На нем выступили ведущие российские ученые и эксперты в области современных технологий. Кроме того, участникам продемонстрировали уникального робота PROMOBOT.

Во время сессии под названием «Как мы попали в науку?» спикеры и эксперты рассказали студентам и школьникам, почему они решили заниматься наукой и поделились личными лайфхаками о том, как построить карьеру.

От автора YouTube каналов PRO РОБОТОВ и PRO ROBOTS Александра Байкина ребята узнали об интересных фактах из мира роботов, которые год от года становятся все более сложными и совершенными. Блогер также развеял мифы, связанные с робототехникой.

Алексей Незнанов, старший научный сотрудник международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа НИУ ВШЭ, рассказал об искусственном интеллекте, который позволяет ученым быстро развивать нейросетевые модели и сети. Он объяснил, как различные инструменты искусственного интеллекта помогают работать с изображениями, звуком, видео и интерактивным искусством.

Во время увлекательного семинара «Skynet сегодня» его основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев продемонстрировал аудитории робота PROMOBOT. Спикер рассказал о том, как искусственный интеллект проникает в нашу жизнь, и с чем человечество столкнется в ближайшее десятилетие.

Менеджер по работе с ключевыми партнерами Trend Micro Роман Юрченко объяснил участникам основы кибербезопасности: как устроена информационная безопасность, как она работает и для чего нужна. Он рассказал, как защищаться от хакеров и экологично существовать в онлайн-среде и что из себя представляют самые востребованные решения по информационной безопасности в нынешних реалиях.

Одним из самых полезных с прикладной точки зрения мероприятий стала лекция «Как научиться учиться?» от эксперта по эффективным стратегиям обучения и разработчика образовательных программ Виктории Бембеевой. Она рассказала студентам и школьникам, как максимально эффективно и результативно выстроить учебный процесс и увеличить скорость усвоения материала без потери качества. Ребята также освоили базовое упражнение для тренировки памяти и развития навыка запоминания, в том числе иностранных слов.

«Я рад, что во время Форума у меня была возможность познакомить ребят с азами одной из самых интересных и перспективных прикладных наук – робототехникой. Влияние роботов на нашу современную жизнь трудно переоценить – машины и искусственный интеллект окружают нас повсюду, проникают во все сферы. Роботы с успехом используются в промышленности, сельском хозяйстве, в медицине и даже в области образования. Недаром профессия «Мобильный робототехник» сегодня входит в список ТОП-50 самых востребованных специальностей. Сам я нисколько не сомневаюсь: будущее российской робототехники – за сервисными роботами и системами искусственного интеллекта», - сказал основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

«Педагогическое образование, так же как и все образование в целом, в плане цифровизации переживает новый виток развития. По моему мнению, для педагогики большой интерес, в числе прочего, представляет возможность использования искусственного интеллекта и bigdata, которая может сделать прорыв, например, в инклюзивном образовании, где традиционные методы оценки и получения обратной связи применить просто невозможно. Состоявшийся форум – это динамичный, захватывающий формат, который способствует привлечению молодых людей в науку. Мы рады принять Российское общество «Знание» в Мининском университет и надеемся, что таких мероприятий будет как можно больше», - сказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Российское общество «Знание» в рамках проекта «Умный маршрут» проводит тематические форумы с участием известных экспертов, ученых, успешных предпринимателей и деятелей искусства в разных регионах РФ. Форумы посвящены истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности, предпринимательству и другим темам.