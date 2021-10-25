В Дзержинске возобновляется дезинфекция подъездов многоквартирных домов

В связи с началом четвертой волны коронавируса в Дзержинске возобновляется дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Санобработку проводят управляющие компании, работы начались с 22 октября.

«Администрация в ежедневном режиме будет отслеживать ход выполнения работ по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, - подчеркнул заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. – Аналогичную работу проводили в прошлом году, при дезинфекции особое внимание должно уделяться дверным ручкам, перилам, мусоприемным клапанам и лифтам».

Кроме того, санитарная обработка проводится в школах и детских садах. «Коридоры и лестницы обрабатываются в учебных учреждениях ежедневно, после каждой перемены, занятия и в конце рабочего дня, - рассказала заместитель главы города Ольга Палеева. – Если класс или группа уходят на карантин, то перед выходом ребят на учебу помещение для занятий обрабатывается дополнительно силами специализированной организации. Мы эту работу ведем с начала нового учебного года».

Управляющие компании Дзержинска просят жителей убрать с лестничных клеток и межэтажных площадок личные вещи, которые могут затруднить работу санитарных бригад. «Эту работу мы уже выполняли в прошлом году, когда это носило обязательный характер, затем работали по заявкам от старших по домам. Обработку проводит специально подготовленный персонал. Перед началом работ мы вывешиваем объявление с просьбой убрать с лестничных клеток и проходов личные вещи. Мы работаем для сохранения безопасности вашего здоровья и сокращения возможности заражения. Просим жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам», - отметил руководитель ООО «Дзержинская управляющая компания» Олег Богданов.

Уважаемые жители! Уточнить график и периодичность обработки подъездов вы можете в своей управляющей компании. В случае если управляющая компания не выполняет свои обязанности, вы можете подать жалобу в Госжилинспекцию. «С начала четвертой волны пандемии за 2 недели нами было проверено 12 юридических лиц. Составлен 1 протокол по статье Ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Каждое обращение тщательно проверяется и по нему выносятся решения. Уверен, что управляющие компании и ТСЖ города будут качественно и в срок выполнять свою работу, которая действительно важна в период пандемии», - сообщил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции по Нижегородской области Алексей Заика.