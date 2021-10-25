С 25 октября по 7 ноября приостановлено очное обслуживание клиентов

«ТНС энерго НН» информирует о том, что в целях исполнения Указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями от 22.10.2021 г.) в период с 25 октября по 7 ноября 2021 г. прекращается очное обслуживание в Центрах обслуживания клиентов.

Оставить обращение и направить сканированные копии документов можно дистанционно – на сайте компании в разделе «Написать обращение как частный клиент», задать интересующие вопросы – по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

После 7 ноября 2021 г. очное обслуживание будет возможно по предварительной записи по телефону: (831) 233-09-70 (Пн - Пт с 9:00 до 19:00)

О дальнейших изменениях порядка обслуживания клиентов «ТНС энерго НН» дополнительно проинформирует на сайте компании в разделе «Новости».