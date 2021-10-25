Абонентский пункт по вопросам ЖКХ открылся в поселке Новинки

Теперь получить квалифицированную консультацию по вопросам расчётов за жилищно-коммунальные услуги можно и в поселке Новинки - здесь открылся абонентский пункт. Прием жителей ведется специалистами информационно-расчётного центра ООО «Центр-СБК» по адресу улица Учительская, дом 12.

- С 1 октября Нижегородский водоканал приступил к обязанностям гарантирующей организации на территории Новинского сельсовета, присоединенного к Нижнему Новгороду в 2020 году, - говорит директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов.

На данный момент на территории Новинского сельсовета зарегистрировано 2400 лицевых счетов, поэтому для удобства жителей водоканалом совместно с ООО «Центр-СБК» было принято решение об открытии абонентского центра, в котором будет предоставляться расширенный перечень услуг водоканала.

- Это избавит наших абонентов от необходимости приезжать для решения вопросов по водоснабжению и водоотведению в Нижний Новгород, - сказал Николай Смирнов.

Потребители могут обращаться в абонентский пункт по вопросам переоформления, проведения перерасчетов, внесения изменений в договоры, передачи показаний приборов учета.

Отдельно бы хотелось отметить, что в связи с переходом на обслуживание Нижегородским водоканалом начисления за октябрь, в случае отсутствия своевременно переданных показаний индивидуальных приборов учета, будут произведены по установленным нормативам с последующим проведением перерасчета при получении показаний прибора учета.

Передавать показания индивидуальных приборов учета абоненты могут не только в абонентском пункте, но и одним из следующих способов:

• на сайте ООО «Центр СБК» www.bcnn.ru;

• в личном кабинете абонента на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru;

• на портале и в мобильном приложении «Карта жителя Нижегородской области» www.nn-card.ru;

• через терминалы самообслуживания «СберБанка» при оплате жилищно-коммунальных услуг;

• через СберБанк-Онлайн при оплате жилищно-коммунальных услуг;

• в личном кабинете на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

• в специальных полях квитанции при оплате в отделениях АО "Почта России" или через операционистов «СберБанка».

Получить оперативную консультацию по вопросам передачи показаний жители могут по телефону единого контакт-центра АО «Нижегородский водоканал»: +7 (831) 233-99-99.

Показания индивидуальных приборов учета рекомендуется передавать с 23 по 25 число текущего месяца. При этом показания, переданные до 25 числа текущего месяца, будут учитываться при начислении платы в текущем месяце, после 25 – в следующем.

Собственники нежилых помещений и управляющие организации текущие показания приборов учета по нежилым помещениям могут передать:

• в личном кабинете абонента на сайте АО «Нижегородский водоканал» www.vodokanal-nn.ru со страницы "Передача показаний";

• по факсу 233-99-99 доб. 9;

• по электронной почте pokazanie@vodokanal-nn.ru с предоставлением следующей обязательной информации: наименование, номер договора, район (либо адрес объекта), Ф.И.О. лица, отправившего показания, контактный телефон и непосредственно показания.