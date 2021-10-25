Среди тяжелых COVID-пациентов есть нижегородцы с фиктивным сертификатом о вакцинации

Коечный фонд нижегородских больниц загружен на 84%.
Фото: Александр ГЛУЗ
Среди пациентов «красной зоны» нижегородских больниц встречаются те, кто вакцинировался фиктивно – попросту купил сертификат, не сделав прививку. Об этом рассказал в своем Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
- Все болеют крайне тяжело, к сожалению. Это самое большое в жизни заблуждение – купить сертификат вакцинированного. Вы обманываете только себя, - написал Мелик-Гусейнов.
Также он обратил внимание на другую сторону проблемы.
- Медицинские работники, кто содействует этому, «стреляют в спину» своим коллегам, - сказал министр.
По данным регионального минздрава, на сегодняшний день в Нижегородской области развернуто 9100 коек для лечения ковидных пациентов, загруженность коечного фонда составляет 84%.
Напомним, покупка сертификата о вакцинации преследуется по закону. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что грозит нижегородцам, желающим купить сертификат о прививке.