Глеб Никитин назвал ситуацию с COVID-19 в нижегородских больницах чрезвычайной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ситуацию с COVID-19 в больницах региона чрезвычайной. Об этом они сообщил, отвечая на комментарий подписчика в Instagram.

Так, нижегородец Алексей Журавлев написал, что пандемии не было совсем и ситуация не такая уж и критичная, так как зараженных коронавирусом всего 5%.

- Это должно было заболеть 62000 нижегородцев одновременно. Обычное сезонное обострение по ОРВИ, - объяснил свою позицию местный житель.

Однако глава региона согласится с таким заявлением не смог.

- То, что происходит сейчас в больницах, и есть чрезвычайная ситуация. Больных с каждым днем все больше, врачи работают на износ. Не нужно недооценивать происходящее, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Нижегородской области действительно остается напряженной: ежедневно регистрируется свыше 700 заболевших и около 40 погибших.

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