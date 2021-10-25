Нижегородские кафе и рестораны работают в режиме доставки до 8 ноября

В период с 25 по 7 ноября большинство организаций приостанавливают работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские заведения общепита смогут работать в режиме доставки в период с25 октября по 7 ноября включительно. Об этом «Комсомолке» сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

- После нерабочих дней доступ будет осуществляться только по электронным QR-кодам сертификатов о вакцинации или иммунизации, электронному или бумажному мультипассу. Лица с медотводом смогут заказывать еду на доставку, - добавили в департаменте.

Напомним в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом в регионе усилены профилактические меры. В период с 25 по 7 ноября большинство организаций приостанавливают работу. Работать продолжают медучреждения, аптеки, магазины и другие организации из перечня.

Ранее сообщалось, что доступ в кафе и торговые центры будет осуществляться по QR-кодам.

Этот список решили расширить, добавив туда учреждения культуры, спорта, зоопарки и другие места.