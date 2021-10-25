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Дом. Семья25 октября 2021 10:20

Зоопарк «Живые тропики» в Балахне получил лицензию

Об этом сообщает Россельхознадзор
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Зоопарк «Живые тропики» в Балахне получил лицензию на осуществление деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Сотрудники ведомства провели проверку предприятия на соответствие требованиям закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях.

- В ходе обследования особое внимание обращалось на условия содержания, кормления, ухода за животными и безопасность зрителей при проведении культурно-зрелищных мероприятий, - пояснили в Россельхознадзоре.

В результате инспекторы не выявили никаких нарушений и выдали ООО «Живые тропики» лицензию. Экспозиция находится на территории зоопарка «Маленькая страна» в Балахне.

Ранее сообщалось, что олень Тор из нижегородского зоопарка "Лимпопо" сбросил рога.