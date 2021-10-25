Зоопарк «Живые тропики» в Балахне получил лицензию на осуществление деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Сотрудники ведомства провели проверку предприятия на соответствие требованиям закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях.
- В ходе обследования особое внимание обращалось на условия содержания, кормления, ухода за животными и безопасность зрителей при проведении культурно-зрелищных мероприятий, - пояснили в Россельхознадзоре.
В результате инспекторы не выявили никаких нарушений и выдали ООО «Живые тропики» лицензию. Экспозиция находится на территории зоопарка «Маленькая страна» в Балахне.
Ранее сообщалось, что олень Тор из нижегородского зоопарка "Лимпопо" сбросил рога.