Пять детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за выходные

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде произошло пять ДТП, в которых пострадали дети. В трёх авариях несовершеннолетние пострадали как пешеходы, ещё в двух – как пассажиры. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время известно, что один ребёнок получил травмы по собственной неосторожности. Он перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Нижегородских водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, в школах наступили осенние каникулы, а это значит, что дети будут много времени проводить, гуляя на улице.

- Снижайте скорость перед пешеходным переходом. Помните, что в любой момент на дорогах могут оказаться дети! – напоминает госавтоинспекция Нижнего Новгорода.

Родителям же необходимо рассказать детям правила ПДД и уточнить, как важно носить одежду со светоотражающими элементами в ночное время и в непогоду.

Известно, что за десять месяцев 2021 года на дорогах Нижегородской области произошло 134 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате происшествий 139 детей получили травмы различной степени тяжести, ещё 2 ребёнка погибло на пешеходных переходах по вине водителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!