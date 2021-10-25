«Благодаря переписи органы власти получат сведения, которые станут отправной точкой для реализации масштабных социальных проектов», - Ольга Петрова

«Сегодня мы много говорим о том, как важно принимать решения, опираясь на точные данные. Успех любого мероприятия можно просчитать уже на стадии планирования - ключевым условием является наличие фактического материала. В вопросах государственного строительства такой фундамент закладывается в рамках всеобщей переписи населения. Благодаря переписи органы власти получат сведения, которые станут отправной точкой для реализации масштабных социальных проектов.

Очень приятно, что сегодня в переписи отражены актуальные тенденции в сфере образования, а именно: тренд на формирование в стране системы непрерывного образования - от детского сада до университета. Так, в графе «Ваше образование» появилась строчка «Дошкольное», а ответ «Среднее профессиональное образование» разделен на две категории: «Квалифицированный рабочий, служащий» и «Специалист среднего звена». Детальные сведения об уровне образования наших граждан позволят правильно выстраивать образовательные программы, более четко реагировать на вызовы и отвечать на запросы населения», - отметила Ольга Петрова

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