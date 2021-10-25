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Общество25 октября 2021 9:25

Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе

Там обнаружили больную лису
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе.

Карантин по бешенству введен в Дальнеконстантиновском районе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карантин по бешенству ввели в Дальнеконстантиновском районе из-за больной лисицы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

- Очаг бешенства среди диких лис был обнаружен на территории деревни Зубаниха. Лабораторные исследования патологического материала, полученного от лисы, проведены 21 октября, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим в деревне был установлен карантин, проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации бешенства. На время действия карантинных ограничений запрещается проведение выставок животных и их вывоз за пределы населенного пункта, натаска собак и реализация сырого молока.

По данным ведомства, с начала 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано 39 случаев бешенства животных. Только в октябре карантин по бешенству был введен в нескольких населенных пунктах: в селе Ленинском Арзамасского района, селе Вершилово Чкаловского района и в деревне Криуша Дальнеконстантиновского района.