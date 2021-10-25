Нижегородский электротранспорт будет ходить по расписанию выходного дня до 8 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский электротранспорт будет ходить по расписанию выходного дня с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».

Переход на такой режим работы связан с введением в Нижегородской области нерабочих дней на ближайшие две недели. Напомним, в пятницу, 22 октября, Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которыми в регионе объявлены внеплановые «каникулы».

Так, закрываются торговые центры, кроме продовольственных магазинов и аптек, а общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Интервалы движения троллейбусов, трамваев и метро в связи с этим увеличены. Из-за того, что многие нижегородцы в эти дни продолжают работать, сегодня утром на остановках и в самом транспорте наблюдалось большое скопление людей.

«Просим вас соблюдать ограничительные меры!» - предупредили в МП «Нижегородэлектротранс».