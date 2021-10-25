Отопление и холодную воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 25 октября

Отопление и холодную воду отключат в некоторых домах Канавинского и Приокского районов 25 октября. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода 25 октября.

В частности, на улице Тонкинской, 14 в Канавинском районе с 9 до 18 часов не будет холодной воды.

На улице Сергея Акимова в домах №№ 31,32,33 временно отключат отопление. Тепло не будут давать с 9 до 15 часов.

Тепло также отключат в домах на улице 40 лет Победы в Приокском районе: это коснется домов №№ 19,20, 21, 22. Тепла в квартирах по этим адресам не будет до 17 часов.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.