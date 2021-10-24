Полиция возбудила дело из-за попадания легковушки в яму в Нижнем Новгороде

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за попадания легковушки в яму в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подрядчик нарушил правила производства работ на дороге, а если точнее, то выполнил их не в полном объёме. В настоящее время рабочие приступили к восстановлению дорожного покрытия.

Напомним, что вечером 23 октября водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» не справился с управлением и съехал в ограждённый котлован на проезжей части на улице Ванеева. В результате ДТП водитель не пострадал.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определят сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».

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