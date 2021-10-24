Прощание с кардиохирургом Александром Медведевым состоится 25 октября в Нижнем Новгороде

Церемония прощания с нижегородским кардиохирургом и профессором Приволжского медицинского университета Александром Медведевым состоится в понедельник, 25 октября, в траурном зале детской областной больницы на улице Ванеева. Об этом сообщил в своем Instagram ректор ПИМУ Николай Карякин.

Желающие проститься могут прийти с 09:00 до 11:00.

Напомним, что Александр Павлович ушел из жизни на 72 году жизни, не справившись с коронавирусной инфекцией. Мужчина проработала на благо медицины 48 лет.

Ранее на 63 году жизни от коронавируса скончалась нижегородский врач-гастроэнтеролог и заведующая гастроэнтерологическим отделением Екатерина Казакова.

Стаж Екатерины Григорьевны составляет 38 лет. Пациенты отзываются о ней как о талантливом враче и хорошем человеке.

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