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Общество24 октября 2021 19:28

Прощание с кардиохирургом Александром Медведевым состоится 25 октября в Нижнем Новгороде

Гражданская панихида продлится два часа
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Церемония прощания с нижегородским кардиохирургом и профессором Приволжского медицинского университета Александром Медведевым состоится в понедельник, 25 октября, в траурном зале детской областной больницы на улице Ванеева. Об этом сообщил в своем Instagram ректор ПИМУ Николай Карякин.

Желающие проститься могут прийти с 09:00 до 11:00.

Напомним, что Александр Павлович ушел из жизни на 72 году жизни, не справившись с коронавирусной инфекцией. Мужчина проработала на благо медицины 48 лет.

Ранее на 63 году жизни от коронавируса скончалась нижегородский врач-гастроэнтеролог и заведующая гастроэнтерологическим отделением Екатерина Казакова.

Стаж Екатерины Григорьевны составляет 38 лет. Пациенты отзываются о ней как о талантливом враче и хорошем человеке.

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