Нижегородцы пожаловались на проблемы с получением QR-кодов

У нижегородцев возникли проблемы с получением QR-кодов, которые подтверждают перенесение коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад. С такой проблемой местные жители обратились к министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову в Instagram.

Так, нижегородка Елена Павлинова сообщила, что она с мужем и ребёнком переболели COVID-19, но получить после QR-коды не смогли. За помощью их семья обращалась и на госуслуги, и в поликлинику и даже на горячую линию Минздрава, но ничего не подействовало.

- Мужу сделали код после комментария у Глеба Сергеевича Никитина. Просьба помочь в получении теперь так необходимого qr-кода. Повторно идти в афонинскую амбулаторию, где в очереди и больные и здоровые, с 3 месячным ребенком нет возможности, - объяснила Елена Павлинова.

Женщина также отметила, что мультипасс ей по справке о перенесенном заболевании не делают, так как Афонинская амбулатория не внесла данные в базу.

Позже в комментариях собрались и другие нижегородцы, которых обделили QR-кодами. Люди пожаловались, что помимо кодов на госуслугах пропадает информация о результатах ПЦР-тестов.

- После "официальной" болезни прошел уже почти месяц. Qr код так и не появился ни после жалоб на госуслугах, ни после похода к участковому. Более того с госуслуг пропали результаты тестов, - написала Любовь Иванова.

Давид Мелик-Гусейнов пообещал разобраться в сложившейся ситуации, попросив дать ФИО, контакт и номер поликлиники тех, у кого не появились QR-коды.

Тем временем представители государственно-правового департамента Нижегородской области напомнили, что коды и сертификаты об иммунизации выдаются только в случае официальной болезни с вызовом врача и оформлением больничного.

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