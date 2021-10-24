В «Ситикард» объяснили, почему деньги за проезд списывались с нижегородцев с опозданием

Представители «Ситикард» извинились перед нижегородцами за неоднократное списание средств с банковских карт за поездки в общественном транспорте. Компания объяснила, что это был не технический сбой.

Оказалось, что с 21 по 22 октября производились списания оплаты проезда, которые нижегородцы совершали ранее в период с 2 по 15 октября.

- Списание денег не произошло вовремя из-за некорректной настройки нового оборудования, - рассказали в «Ситикард».

Кстати, уточнить за какую совершенную ранее поездку произошло списание можно на сайте. Там будет указана дата, время и даже маршрут поездки. Если же за проезд платили смартфоном, то историю поездок можно узнать по номеру виртуального счета.

Напомним, что накануне в социальных сетях нижегородцы массово жаловались на списание «кругленьких» сумм за проезд в трамвае, троллейбусе или автобусе. У кого-то списывалось по 60 рублей, а у других и по 150 рублей.

- У меня в час ночи списались 30 рублей, хотя я последний раз на маршрутке неделю назад ездила и там оплата прошла сразу. Они вообще обнаглели, просто надеяться на то, что из-за этих копеек никто связываться не будет. А не думают о том, что дети с заблокированными картами добираться домой будут как-то! – возмутилась тогда местная жительница Анна Решетова.

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