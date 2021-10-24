Нижегородцу вернули 47 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

Житель Сормовского района в Нижнем Новгороде смог добиться перерасчёты платы за электроснабжение в размере 47 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Госжилинспекция внепланово проверила обращение местного жителя и выявила нарушение законодательства. Оказалось, что поставщик электроэнергии при начислений платы за коммунальную услугу не учитывал тот факт, что потребитель банкрот.

- По итогам проведенной проверки было выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - рассказывает начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова. – Оно было исполнено в полном объеме.

Таким образом, сормовичу выполнили перерасчет начислений за электроснабжение и возвратили плату в размере 47 тысяч рублей.

Напомним, что нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции.

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