Нижегородцу вернули 47 тысяч рублей переплаты за электроэнергию

Житель Сормовского района в Нижнем Новгороде смог добиться перерасчёты платы за электроснабжение в размере 47 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Госжилинспекция внепланово проверила обращение местного жителя и выявила нарушение законодательства. Оказалось, что поставщик электроэнергии при начислений платы за коммунальную услугу не учитывал тот факт, что потребитель банкрот.
- По итогам проведенной проверки было выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - рассказывает начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова. – Оно было исполнено в полном объеме.
Таким образом, сормовичу выполнили перерасчет начислений за электроснабжение и возвратили плату в размере 47 тысяч рублей.
Напомним, что нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции.
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