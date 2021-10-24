Сотрудников ННГУ им. Лобачевского обязали вакцинироваться до 9 ноября

Сотрудников университет Лобачевского в Нижнем Новгороде обязали пройти вакцинацию от COVID-19 до 9 ноября. Соответствующий приказ ректора высшего учебного заведения Елены Загайновой размещен на сайте вуза.

Так, работники ННГУ должны либо предоставить сертификаты, подтверждающие наличие профилактической прививки или иммунизации от коронавируса, либо сделать прививку. К 10 ноября все сотрудники должны предоставить необходимые документы руководству.

Тем работникам, которым нельзя проходить вакцинацию по медицинским противопоказаниям, нужно предоставить на место работы справку, оформленную в поликлинике по месту жительства.

В документе также указано, что до 9 ноября уровень иммунизации работников должен составлять не менее 80% с учетом ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Напомним, что на время нерабочих дней в Нижнем Новгороде с 25 октября по 7 ноября 2021 года многие организации приостанавливают свою работу, а университеты переходят на дистанционное обучение.

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