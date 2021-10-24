Открытие планетария в нижегородском парке «Швейцария» перенесли из-за COVID-19

Открытие планетария в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде перенесли на 8 ноября. Это связано с объявлением о нерабочих днях в период с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на странице «Планетария 1» в Инстаграме.

- Все приобретенные билеты будут действительны в любой день после открытия, - уточняют представители.

Известно, что в программе планетария сейчас заявлены часовые полнокупольные фильмы о космосе и джазовые концерты по четвергам, пятницам и субботам.

Напомним, что министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома. Горожанам необходимо ответственно подойти к сложившейся эпидемиологической ситуации и по возможности не ходить друг к другу в гости.

В эти дни в обычном режиме будут работать, аптеки, магазины первой необходимости, салоны красоты. Кафе и рестораны перестроятся на работу на вынос.

Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

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