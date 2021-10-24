За ночь в клубах и ресторанах Нижнего Новгорода выявили 8 нарушений противоковидных мер

Восемь нарушений противоковидных мер обнаружили полицейские в клубах и ресторанах Нижнего Новгорода. Рейды проводились в ночь с субботы на воскресенье в Советском и Нижегородском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проверки проходили в клубах, барах, ресторанах и других развлекательных заведениях города. За несколько часов было зафиксировано 20 административных нарушений, 8 из них касались требований эпидембезопасности и Указа Губернатора Нижегородской области.

Так, известно, что в части заведений у посетителей и персонала не было масок, другие и вовсе работали до 4-5 утра.

Напомним, что кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения действуют в ночное время в период с 00:00 до 06:00.

Также ранее мы рассказывали, что в нерабочие дни в период с 25 октября по 7 ноября в Нижнем Новгороде будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и компании, организующие экскурсии.

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