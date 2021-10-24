Прямая линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области 29 октября

Все центры занятости населения проведут прямую телефонную линию «Ориентир» 29 октября 2021 года с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Основной темой обсуждений станет вопрос о возможностях трудоустройства и профессионального обучения с учетом потребностей рынка труда. Консультацией будут заниматься сотрудники управления и специалисты центров занятости населения Нижегородской области.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, добавочный 342.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения можно найти на сайте czn.nnov.ru или интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, что 21 октября в Нижнем Новгороде прошла online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Горожане смогли пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей, узнать о льготах, характере и условиях работы.

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