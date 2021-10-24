Ещё 40 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 24 октября 2021 года, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусной инфекцией сорок жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 7 444 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По числу заражений Нижегородская область занимает пятое место в России. Выше находятся только Москва (5 279 человек), Санкт-Петербург (3 297 (человек), Московская область (3 030 человек) и Самарская область (1 093 человека).

Напомним, что министр здравоохранения призвал нижегородцев оставаться в нерабочие дни дома. Горожанам необходимо ответственно подойти к сложившейся эпидемиологической ситуации и по возможности не выходить из дома.

Тем временем непривитые нижегородцы теперь не смогут поехать в командировку в другие регионы. А в Нижегородскую область также не попадут жители других регионов без сертификатов о прививке или иммунизации.

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