Рекордные 772 случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 24 октября 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 772 новых случая заражения COVID-19, что становится новым антирекордом. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 185 699 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 641 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 167 312 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 444 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще сорок нижегородцев.

Отметим, что Нижегородская область находится на пятом месте среди всех российских регионов по общему количеству подтвержденных заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!