В нерабочие дни изменится режим работы ГИБДД по Нижегородской области

Госавтоинспекция Нижегородской области опубликовала режим работы на период нерабочих дней с 25 по 8 ноября.

Прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях с 25 октября по 3 ноября, а также с 5 по 8 ноября будет проводиться в соответствии с установленным графиком работы.

Однако известно, что 4 ноября зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение нижегородцы не смогут, этот день в ГИБДД будет выходным.

Обращаться в ГИБДД можно также через портал госуслуг. Для личного приема нижегородцам понадобится предварительная запись и использование масок и перчаток внутри учреждений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в нерабочие дни в Нижнем Новгороде будут работать аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и компании, организующие экскурсии.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

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