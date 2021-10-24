Нижегородцы не могут посещать утренники в детских садах

Нижегородцам напомнили, что родители не могут присутствовать на утренниках в детских садах. Такое требование озвучил государственно-правовой департамент Нижегородской области.

Так, одна из жительниц Нижнего Новгорода поинтересовалась, можно ли будет после нерабочих дней прийти на детский утренник, если у родителя есть сертификат о вакцинации.

- Или же только в театры вход открыт, а в садик, боже упаси? – спросила Татьяна Денисова под новым постом на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Instagram.

На её вопрос ответили специалисты департамента, уточнив, что согласно требованию федерального Роспотребнадзора, утренники в присутствии родителей в детских садах запрещены с 2020 года.

Напомним, что на период нерабочих дней с 25 по 29 октября в каждом детском саду Нижнего Новгорода будут работать дежурные группы.

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