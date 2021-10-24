Центр диагностики и лечения заболеваний печени и поджелудочной железы открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие центра диагностики и лечения заболеваний печени и поджелудочной железы. Здесь нижегородцам будут оказывать бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Проконсультироваться со специалистами можно в понедельник, среду и пятницу с 14:00 до 16:00. Прием проводится в консультативной поликлинике областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, записаться можно на сайте.

- Создание центра позволит в кратчайшие сроки установить точный диагноз и направить пациента для получения необходимого лечения – хирургического или медикаментозного, - рассказал директор института хирургии и онкологии ПИМУ профессор Владимир Загайнов. - Центр создан под эгидой Приволжского медуниверситета, где сейчас проводится клиническая апробация новых методов лечения хронических воспалительных заболеваний поджелудочной железы.

Напомним, ранее в этом году в Нижнем Новгороде открылся центр когнитивно-поведенческой терапии, где нижегородцам оказывают психологическую помощь.

- В отличие от медицинского обслуживания, психологическая помощь может оказываться дистанционно, - напомнил психотерапевт Дмитрий Ковпак. – Во время самоизоляции 90% обращений поступали именно через интернет.

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