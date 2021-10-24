Нижегородский врач-гастроэнтеролог Екатерина Казакова умерла от коронавируса

Фото: ГБУЗ НО ДГКБ № 27 «Айболит» (aibolit_nn).

Врач-гастроэнтеролог и заведующая гастроэнтерологическим отделением Екатерина Казакова скончалась от коронавируса в Нижнем Новгороде. Она ушла из жизни на 63 году жизни. Об этом сообщается на странице детской городской больницы №27 «Айболит» в Instagram.

- Вся ее жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служению маленьким пациентам. Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом, - написали в публикации.

Известно, что в 1983 году Екатерина Григорьевна окончила обучение в Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова по направлению «Педиатрия». В 2016 году в Приволжском исследовательском медицинском университете она получила повышение квалификации в таких областях, как «Гастроэнтерология» и «Педиатрия».

Екатерина Казакова проработала на благо медицины 38 лет. Пациенты отзываются о ней как о талантливом враче и хорошем человеке.

Церемония прощания с нижегородским врачом-гастроэнтерологом состоится в понедельник, 25 октября, в траурном зале городской больницы №12. Желающие проститься могут прийти с 12:00 до 13:00.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Екатерина Казаковой.

Напомним, ранее от коронавируса в Нижнем Новгороде скончалась врач-оториноларинголог дорожной клинической больницы Татьяна Бакланова, а также кардиохирург, профессор Приволжского медуниверситета Александр Медведев.

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