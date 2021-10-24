Огромные очереди на вакцинацию в Нижнем Новгороде. Фото: Телеграм-канала "Нижний №1".
Огромные очереди выстроились в пункты вакцинации от COVID-19 в Нижнем Новгороде. Такая ситуация сложилась как минимум в двух районах города. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Нижний №1».
Люди по несколько часов проводят в ожидании в торговом центре «Седьмое небо» и городской больнице №40.
В обсуждениях под данной публикацией завязались обсуждения. Так, один горожанин рассказал, что накануне был в клинической больнице №34 на улице Костина, и очереди там не было, ждали приема всего два человека.
- В поликлинике такие же очереди, нет даже намека на электронную очередь. Даже если запишешься на конкретное время - придется стоять в очереди, зачастую часами. Полнейший провал организации, - возразил пользователь с ником «Berg».
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и экскурсионные организации.
По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.
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