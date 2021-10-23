Нижегородские промышленные предприятия получат до 3 млн рублей на покупку оборудования

До 3 млн рублей в виде компенсации на покупку оборудования получат нижегородские промышленные предприятия в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Эта специальная мера поддержки была разработана нами для промышленных предприятий региона. Мы возмещаем компаниям до 20% затрат по приобретенному в 2020-2021 годах импортному и отечественному оборудованию. Всего на эти цели выделено 34,7 млн рублей. Такая помощь направлена не только на развитие отдельных предприятий региона, она позволяет решать и социальные вопросы: повышение заработной платы, сохранение рабочих мест, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, поддержку промышленные предприятия получат из федерального и областного бюджета.

Субсидию смогут получить обрабатывающие предприятия, кроме тех компаний, которые производят пищевые продукты, напитки, табачные изделия, кокс и нефтепродукты, эфирные масла, ядерное топливо, углеводороды и их производные и другие химических продукты, а также осуществляющие копирование носителей информации и выпуск полиграфической продукции.

Подать заявку на субсидию можно до 19 ноября 2021 года в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального Минпрома.