Более 20 площадок для мусора установили в Новинском сельсовете Нижнего Новгорода Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На территории Новинского сельского совета Нижнего Новгорода осенью поставили 22 новые площадки для мусора. Об этом сообщает администрация Приокского района.

Так, новые площадки появились в поселке Новинки на улицах: Береговой, 2, 105а, Дорожной, 117, Учительской, 12 и Центральной, 17; в деревне Кусаковка на улицах Горской, 55, Кокшаровской, 24, 56а, Центральной, 93а и Школьной, 197; в деревне Комарово на улицах Животноводов, 62а и Школьной, 4; в деревне Ромашково на улице Железнодорожников, 1, 7; в поселке Кудьма на улицах Заводской, 15, Пушкина, 19-21, 19а, 22 и у железнодорожного моста; в деревне Новопавловка на улице Новопавловской, 1а.

- Почти все площадки мы именно обновили, то есть убрали старые и поставили новые. Контракт на содержание площадок заключен, подрядная организация убирается своевременно, - добавил глава территориального отдела Новинский сельсовет Дмитрий Денисов.

Контейнерные площадки представляют собой состоящие из нескольких модулей металлические конструкции. Каждая из них имеет от двух до пяти отсеков, при этом есть не только отсеки для склада бытового мусора, но и для крупногабаритных и твердых отходов.